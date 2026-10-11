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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 del suo Como contro la Roma, Cesc Fabregas ha parlato così: "La Roma è la squadra più in forma del campionato, Gasperini è un allenatore incredibile, la Roma non muore mai e si è visto oggi. Siamo in un processo di crescita, giocare così contro una squadra di Gasperini mi è piaciuto molto. L'ultima mezz'ora abbiamo provato a cambiare qualcosa, ci è mancata un po' di maturità nella gestione ma non abbiamo preso contropiedi e questo va benissimo quando forziamo di più"

Getty Images

Sosta lunga

"La partita per 60' è stata bella, due squadre che volevano proporre qualcosa e volevano vincere. Abbiamo avuto la squadra al completo solo venerdì, anche la Roma aveva i Nazionali, dobbiamo gestire questa cosa e per questo hanno giocato molti di quelli che sono rimasti qui. A volte ci dimentichiamo che due anni fa eravamo in Serie B"

Screen DAZN

Rosso a Malen e mancato rosso a Wesley

"Malen non l'ho vista perché ero lontano, su Diao avevo una visione più pulita e ho visto che c'è stato il contatto. Ndicka non lo prende mai Diao, per me è rosso. Per la valutazione bisogna considerare chi è: se fossi stato io al posto di Diao, Ndicka sicuramente mi avrebbe preso perché vado a 2 km/h ma Diao è impossibile che lo prenda. Però abbiamo fatto una riunione con gli arbitri due settimane fa, mi è piaciuto molto quello che hanno detto e come stanno gestendo l'arbitraggio, andiamo avanti"