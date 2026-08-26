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"Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, personalmente avrei preso un po' più di tempo per questa decisione: prendo atto, mi limito a dire questo. Si aspettava un passaggio collegiale? Sì, come dicevo non è una decisione della Figc, è una decisione del presidente della Figc. Io sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate". Lo dice, a margine della presentazione del 'Gran Galà del Calcio Aic', il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, sulla decisione della Figc di ritirare il supporto alla candidatura di Gianni Infantino come presidente Fifa.

"Credo di essere amico di Infantino - aggiunge il numero uno della Lega Serie A, Ezio Simonelli -: lui mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi, era prima volta che un presidente della FIFA viene nella sede della Lega di Serie A a Milano e quindi per questo gli sono grato".

(Fonte: ANSA).