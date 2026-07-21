Filip Stankovic, portiere del neopromosso Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro della squadra.

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“Il mio idolo è stato Julio Cesar, poi mi sono ispirato a Samir Handanovic. Mi sono allenato con lui 2 o 3 anni, ho cercato di rubargli il più possibile, è stata una lezione importante, in campo e fuori. Grande professionista e persona, cura ogni dettaglio, cerco di essere come lui”.

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DNA Stankovic: di cosa parlate tu e i tuoi fratelli?

“Non di calcio, di altro, viviamo di calcio, parliamo di cose nostre. Se andiamo d’accordo? Da piccolini non tanto, poi crescendo sì e siamo molto legati, questa unione è molto importante. Comandava il fratello grande, come sempre. È rimasto sempre così: grande, medio e poi piccolo”.