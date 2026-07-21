Filip Stankovic, portiere del neopromosso Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro della squadra.
Filip Stankovic, portiere del neopromosso Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro della squadra.
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“Il mio idolo è stato Julio Cesar, poi mi sono ispirato a Samir Handanovic. Mi sono allenato con lui 2 o 3 anni, ho cercato di rubargli il più possibile, è stata una lezione importante, in campo e fuori. Grande professionista e persona, cura ogni dettaglio, cerco di essere come lui”.
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DNA Stankovic: di cosa parlate tu e i tuoi fratelli?
“Non di calcio, di altro, viviamo di calcio, parliamo di cose nostre. Se andiamo d’accordo? Da piccolini non tanto, poi crescendo sì e siamo molto legati, questa unione è molto importante. Comandava il fratello grande, come sempre. È rimasto sempre così: grande, medio e poi piccolo”.
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