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Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Inter-Fiorentina, Fabio Paratici ha parlato così del match di San Siro:

"La vicinanza della società aiuta il mister e lo staff tecnico, siamo lì a supportare l'allenatore per metterlo nelle migliori condizioni possibili, siamo vicini a lui per cercare di aiutarlo. Ha fatto 4 punti in 4 partite di campionato giocando contro avversarie importanti, un episodio poi cambia la valutazione generale cosa che però non dovrebbe influenzare i giudizi"

Vanoli cerca equilibrio: la rosa è equilibrata?

"Pensare a gennaio no. Giocatori di talento? Il talento non è solo offensivo, è anche difensivo altrimenti Chiellini, Bonucci e Barzagli non avrebbero avuto talento, hanno talento difensivo. Il nostro percorso è chiaro, sapevamo di incontrare delle difficoltà, ci sono salite e non ci sono scorciatoie e dobbiamo ottimizzare il lavoro"

Dodò

"La situazione è chiara e semplice: l'anno scorso, a fine campionato, Dodò voleva trovare una soluzione diversa da quella della Fiorentina. Eravamo disposti ad accontentarlo se ci fosse stata una proposta adeguata e così non è stata. Ci sono state difficoltà nel suo approccio nella nuova stagione, è un ragazzo serio, bravo e finché sarà in rosa verrà valutato come gli altri, quando meriterà di giocare giocherà"