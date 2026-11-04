«È proprio la sconfitta che dà la reazione, ogni volta va sotto e poi la vince. Col Milan ha perso una partita importante e i capitani del gruppo fanno capire un po' il momento». Alessandro Florenzi, su Skysport, ha commentato così la partita che l'Inter ha vinto tre a zero in casa del Feyenoord.

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Su Chivu, l'ex calciatore ha detto: «A fine partita parla anche di sè stesso ed è molto autocritico e quando dice 'quello che vogliamo essere' si riferisce alla continuità che cerca nei novanta minuti».

«L'Inter ha fatto una partita importante dopo aver preso una batosta con il Milan - ha aggiunto poi - però forse serviva quella batosta per capire che non puoi sempre andare sotto e poi vinci perché ti porta a dire tanto ce la facciamo. Con il Milan ha perso male. Stasera si è vista un'altra Inter, si è vista l'Inter, quella che conosciamo. Esposito? Ha le spalle larghe, è molto umile. Non lo conosco di persona ma per sentito dire, che lavora, non si dà aree e pedala. È importante, ti può aiutare tra gli alti e bassi di una stagione. Il gol per un attaccante è una medicina per tutto, ma ha compagni che lo aiutano e si aiuta anche da solo: perché ha la testa sulle spalle».

(Fonte: SS24)