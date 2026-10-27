Grande vittoria della Lazio contro il Sassuolo e primato solitario per i biancocelesti in attesa di Venezia-Inter: le parole di Floriani Mussolini a Dazn

Matteo Pifferi
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VIDEO / Gattuso: "Dzeko, uomo di grandi valori. Parla per lui la carriera"

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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Sassuolo-Lazio 2-6, Romano Floriani Mussolini ha parlato così della partita del Mapei Stadium vinta dai biancocelesti:

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"Primo gol con la Lazio? Veramente una cosa incredibile, ci tenevo tanto, guardate che spettacolo di tifoseria, sembrava di essere in casa. Sono contento per loro e per la vittoria"

Dove puoi migliorare?

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"Ho tanti margini di miglioramento, devo muovermi più velocemente quando mi puntano ma lavoro giorno dopo giorno, cerco di seguire il mister e limerò questi dettagli. Abbiamo libertà in campo, il mister ci chiede di spingere al massimo, per il modo di giocare non possiamo andare all'80% ma al 110%, il mister ci tiene anche alla concentrazione, è una cosa scontata ma le partite durano tanto e l'insidia è dietro l'angolo"

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