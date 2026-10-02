Mancini ha mandato insieme in campo in Turchia-Italia i suoi due fratelli: il calciatore ha raccontato l'emozione del momento
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«È stata una settimana emozionante perché avere due fratelli che indossano la maglia della Nazionale del proprio Paese, e insieme, è stato qualcosa che non ci ha fatto stare nella pelle né a me e né alla mia famiglia, quindi sono molto contento». Così, su Sportitalia, Salvatore, pure lui ex Inter, oggi giocatore della Samp, ha parlato della partita dei fratelli, Sebastiano e Francesco Pio, con la maglia dell'Italia di Mancini contro la Turchia.
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-Vogliamo dire qualcosa a distanza ai tuoi fratelli?Semplicemente che sia io che il resto della mia famiglia siamo orgogliosi di loro e che speriamo facciano gioire tutti noi italiani.
-Come ti preparerai a vedere la partita?Sono molto scaramantico e quindi mi sa che metterò stesse cose e mangerò stesse cose sperando in un gol di Sebastiano.
(Fonte: Sportitalia)
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