«È stata una settimana emozionante perché avere due fratelli che indossano la maglia della Nazionale del proprio Paese, e insieme, è stato qualcosa che non ci ha fatto stare nella pelle né a me e né alla mia famiglia, quindi sono molto contento». Così, su Sportitalia, Salvatore, pure lui ex Inter, oggi giocatore della Samp, ha parlato della partita dei fratelli, Sebastiano e Francesco Pio, con la maglia dell'Italia di Mancini contro la Turchia.

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Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

-Vogliamo dire qualcosa a distanza ai tuoi fratelli?

-Come ti preparerai a vedere la partita?

Semplicemente che sia io che il resto della mia famiglia siamo orgogliosi di loro e che speriamo facciano gioire tutti noi italiani.Sono molto scaramantico e quindi mi sa che metterò stesse cose e mangerò stesse cose sperando in un gol di Sebastiano.

(Fonte: Sportitalia)