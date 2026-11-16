In occasione del Premio Italo Galbiati, l'ex AD del Monza, Adriano Galliani, ha svelato un retroscena su Carlos Augusto, calciatore brasiliano arrivato in Serie A proprio grazie ai brianzoli e poi passato all'Inter.

Il retroscena di Galliani su Carlos Augusto

"Io ero dubbioso perchè costava un sacco di soldi. Arrivava niente meno che da Corinthians nel Monza, in Serie B, e Filippo (Antonelli, ex DS del Monza e ora DS del Venezia, ndr) mi tormentava giorno e notte per prendere questo brasiliano, troppo caro per i miei gusti. Però l'abbiamo venduto (all'Inter, ndr) a un prezzo molto superiore. Complimenti a Filippo!".