L’ex ad del Monza racconta come Antonelli insistette per portare il brasiliano in Brianza: “Mi tormentava giorno e notte”. Poi la cessione a un prezzo molto superiore
VIDEO/ Galliani rivela: "Carlos Augusto? Mi tormentavano per prenderlo: per me era troppo..."
In occasione del Premio Italo Galbiati, l'ex AD del Monza, Adriano Galliani, ha svelato un retroscena su Carlos Augusto, calciatore brasiliano arrivato in Serie A proprio grazie ai brianzoli e poi passato all'Inter.
Il retroscena di Galliani su Carlos Augusto"Io ero dubbioso perchè costava un sacco di soldi. Arrivava niente meno che da Corinthians nel Monza, in Serie B, e Filippo (Antonelli, ex DS del Monza e ora DS del Venezia, ndr) mi tormentava giorno e notte per prendere questo brasiliano, troppo caro per i miei gusti. Però l'abbiamo venduto (all'Inter, ndr) a un prezzo molto superiore. Complimenti a Filippo!".
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