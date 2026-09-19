Ai microfoni di DAZN, Gian Piero Gasperini ha parlato così del 2-2 maturato all'Olimpico tra la Roma e l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Partita dove entrambi potevamo vincere. Il primo gol loro ha dato grande energia a una grande squadra che può fare gol sempre. Abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Gara che ci deve dare soddisfazione e consapevolezza.

Che margine ha questa Roma? Ci sono sempre margini, anche l’Inter ne ha. Dobbiamo essere contenti del percorso che stiamo facendo e della qualità che mettiamo in queste gare, non solo condizione ed entusiasmo, non solo voglia di fare. Qui ci sono tante energie positive, dobbiamo continuare su questa strada.

Inter schiacciata nel primo tempo? Avevamo spazi importanti, ripartivamo sempre in modo pericoloso. Il gol preso a inizio ripresa ci ha messo apprensione. Ho dovuto cambiare dietro, abbiamo avuto fatica, Balerdi è dovuto uscire. Dybala e Soulé hanno tenuto fino alla fine, la partita è stata aperta. Dobbiamo essere molto soddisfatti.

Noi guardiamo in casa nostra, dobbiamo essere consapevoli che in certe condizioni riusciamo a essere una squadra pericolosa. Atleticamente abbiamo un livello alto, ora dobbiamo vedere la continuità delle partite. Ne avremo tante dopo la sosta e dovrò usare tanto la rosa, dobbiamo crescere con tutti.

Gol presi a inizio ripresa? Terza volta, il modo in cui lo abbiamo preso è stato superficiale e forse anche presuntuoso se vogliamo, la gara era ben indirizzata e potevamo essere pericolosi in ripartenza. Ma siamo sempre stati dentro la partita, potevamo anche andare sul 3-1 con Malen che ha centrato Martinez sul viso. Loro sono una grande squadra tecnicamente e fisicamente comunque”.