La Roma vince 4-0 contro il Monza all’Olimpico e risponde ai successi di ieri di Inter e Lazio. Queste le parole di Gian Gasperini a Sky Sport: “In questo momento in campionato siamo protagonisti, è una motivazione grande per tutti. La prima parte della gara di oggi ne è la dimostrazione. Il gruppo è concentrato sempre, gli piace giocare a calcio proprio, dà soddisfazione la prestazione oltre ai risultati.

Sono contento di aver riportato qui la proprietà, era un peccato non vivere questo momento positivo della squadra, è un momento di incredibile entusiasmo anche della città e della gente.

Malen che esulta e indica il simbolo della Roma? Indubbiamente è una componente importante quella dell’appartenenza. Avvertono l’entusiasmo della gente e l’amore di queste persone, non solo per i risultati ripeto. Lo stadio è sempre pieno, il clima è bello, c’è una gran bella chimica. Questo aiuta anche me e la gente, cerchiamo di tenere più a lungo possibile questo ambiente.

Soulé? La qualità migliore è la sua, è anche un insieme di fattori. Ricordiamo che ha 23 anni, è in una fase evolutiva importante. Un giocatore che si sta evolvendo e cerco di metterci del mio. C’è il piano della fiducia, ma anche la duttilità, i colpi li ha sempre avuti. Ha anche più maturità fisica. È un giocatore molto importante in questo momento, da 10 partite ormai. Ha fiducia e carisma. Il tiro da fuori? Dipende, lì era molto centrale, ci stava il tiro. Ormai ha tutti i colpi, devo ancora vederlo segnare di testa perché l’anno scorso glielo hanno annullato. Un giocatore straordinario”.