La sua Lazio chiude prima della pausa a +1 dalla Roma e resta prima a prescindere da quello che sarà il risultato dell'Inter contro il Como. Gennaro Gattuso, allenatore della squadra biancoceleste che va a 29 punti, ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi.

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-Quanto è contento della mentalità della sua Lazio?

Vero, il Maradona è un campo difficile. Il Napoli è una squadra forte anche se gli mancano 10 giocatori. Andiamo a vedere che giocatori ha questa squadra e quelli che erano in campo. Sono entrato in spogliatoio dai miei e c'era un mortorio e invece io ai ragazzi ho fatto i complimenti perché abbiamo sofferto solo i primi 15 minuti e ci sta in uno stadio così. Va bene. Mi piace che siano delusi, ma io e il mio staff siamo orgogliosi. Venire qui in un momento di difficoltà per loro non è facile. Bisogna essere soddisfatti: voglio vedere più sorrisi perché alla fine, secondo me, anche oggi, la prestazione c'è stata.

-Gol in contropiede di Frattesi che parte da lontano specchio del tuo modo di pensare una squadra?

Lui è un capoccione. Diventa pazzo, deve toccare, deve toccare, ci sono pochi invasori così in Europa. lavoriamo sui picchi di velocità per fare questo tipo di corsa. Dovrebbe farne di più ma si fissa che deve toccare, stiamo là ogni giorno a fargli vedere cosa deve fare, ha questa dote da invasore e ce ne sono pochi così in Europa. Ne ha fatto un paio, anche nel primo tempo con le rotture e le corse nello spazio potevamo segnare di più. Ci teniamo la prestazione, sono soddisfatto oggi.

-Per far tornare il sorriso alla sua squadra potrebbe mostrare ai suoi ragazzi la classifica...

Non dobbiamo vederla, c'entriamo poco là. Adesso recuperiamo, tre giorni liberi, poi due allenamenti duri, un'amichevole e dobbiamo mettere benzina. Non guardare nulla. C'entriamo poco là. Dobbiamo vivere alla giornata e se viviamo così e abbiamo questa voglia di giocare, di sacrificarsi, di giocare il calcio che vogliamo giocare, se mostriamo questo coraggio nella sofferenza, possiamo andare avanti. Questa è la mentalità, ragioniamo una gara alla volta, adesso serve mettere fieno in cascina: tre punti, tre punti, un punto muove un po' sempre e zero punti sono le legnate sui denti.

(Fonte: DAZN)