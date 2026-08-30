Prima della partita contro il Genoa, Rino Gattuso ha parlato di Andrea Pinamonti, ex Inter arrivato dal Sassuolo e si è riferito anche a Davide Frattesi, ex centrocampista dell'Inter che in estate si è trasferito alla Lazio.

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«Pinamonti? Dobbiamo ringraziare i ragazzi che sono arrivati. La società a fatto il suo, era impensabile fino a qualche settimana fa ma dobbiamo dire grazie a questi ragazzi che sono voluti venire da noi a tutti i costi e hanno creduto fortemente al progetto. Sono giocatori importanti quelli che sono arrivati e sta a noi metterli nelle condizioni migliori per poter fare del loro meglio», ha sottolineato.

«De Rossi? Sempre stato uno che ha visione e intelligenza, mi aspettavo finisse in panchina. Penso che ha un cervello che funziona bene, funzionava anche quando giocava e per me non è una sorpresa», ha detto invece sull'allenatore della squadra rivale suo compagno nell'Italia che ha vinto il Mondiale nel 2006.

(Fonte: DAZN)