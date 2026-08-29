All'Inter ha lasciato tanti bei ricordi e si è conquistato il cancello giallo delle sue esultanze urlanti. Alla Lazio ha cominciato una nuova avventura nella quale vuole lasciare il segno. Di Davide Frattesi questa mattina parla La Gazzetta dello Sport. Di come sta prendendo la Lazio, è al volante sottolinea il giornale sportivo, "come guida e come simbolo del nuovo corso biancoceleste, Domani sera, nella sfida dell’Olimpico contro il Genoa, per il centrocampista romano sarà la sua prima volta con la Lazio da titolare", si legge sull'ex nerazzurro.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Gattuso di lui ha detto: «Davide va ringraziato. Con tutto il rispetto per la Lazio, che un giocatore con questo spessore accetti di venire qua con tutte le difficoltà che abbiamo… chapeau». "Era al capolinea della sua esperienza con l’Inter ricca di soddisfazioni e di successi. Ha scelto la Lazio nonostante le difficoltà del club in un’estate col mercato a saldo zero e senza il palcoscenico dell’Europa per la seconda stagione di fila. Il suo arrivo ha ricaricato le potenzialità della squadra di Gattuso soprattutto sul piano della qualità. Regalando anche un nuova spinta di entusiasmo", dice ancora di lui La Gazzetta.

Una storia che parte da lontano, dalle giovanili della Lazio. "Il suo innesto diventa una chiave tattica importante per Gattuso. Per passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, altro modulo considerato da Ringhio, spostando proprio Frattesi al centro della trequarti. Il gol di Bologna preannuncia anche quello che potrà essere il suo contributo da goleador, una dote in più per la Lazio. Il suo bottino di 23 reti nelle 155 presenze in A lo testimonia", conclude sul neo giocatore biancoceleste lo stesso quotidiano.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)