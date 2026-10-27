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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Sassuolo-Lazio 2-6, Gennaro Gattuso ha parlato così della partita del Mapei Stadium vinta dai biancocelesti:

"Mi porto a casa la mentalità, quando non siamo aggressivi dobbiamo imparare a fare blocco difensivo. Il Sassuolo è molto pericoloso e lascia 4 giocatori in avanti, non siamo stati bravissimi in quell'aspetto. L'espulsione ci ha aiutato ma è stato un altro step importante. Quando giochiamo con questa mentalità e veemenza, se lavori bene con le catene, mettiamo in difficoltà gli avversari. Non dobbiamo guardare la classifica altrimenti ci viene il mal di testa, la strada è solo il lavoro e pensare partita per partita"

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"Sono superstizioso ma dobbiamo guardare la realtà. Stiamo facendo cose incredibili ma abbiamo una strada davanti, tocchiamo con mano che quando vogliamo gestire andiamo subito in difficoltà. Dobbiamo correre, bisogna andare e creare. Parte tutto dall'allenamento, non abbiamo preso legnate nei denti, vediamo quando succederà, per questo non mi sbilancio. Tanti giocatori stanno andando a mille km/h, per Noslin sono contento non per i gol ma per la pressione che fa, non solo lui ma tutti. Non dobbiamo mollare, a tratti poi si divertono anche ma ci sono anche gli avversari"

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"Parole Simone Inzaghi? Mi fa piacere, lo ringrazio. In quel periodo ero allenatore del Milan e del Napoli ma quella Lazio era forte, a livello difensivo, tecnico e tattico erano fastidiosi, la ricordo bene. Ringrazio Simone, per me è un onore. Se lo dice lui, per me è importante, per me ma anche per la mia squadra. Alla squadra ricordo che mancano 15 punti (alla salvezza, ndr). Tre mesi fa siamo usciti col Mantova dalla Coppa Italia, non si può dimenticare. Dobbiamo essere bravi quando arriveranno i momenti negativi, dovremo reagire bene, speriamo di continuare così"