La sua Lazio ha vinto contro il Venezia e in virtù del pari tra Roma e Inter si è riportata in testa alla classifica (in condivisione con le protagoniste della gara dell'Olimpico. Gennaro Gattuso, a fine partita, ai microfoni di DAZN ha commentato il momento della squadra biancoceleste.

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-13 punti, miglior partenza della Lazio, senza presunzione come piace a lei. Ma siete primi: che significa?

Nulla, meno 27 alla tranquillità e poi vedremo. Oggi ci è andata bene. Il primo tempo se stavamo sotto di due gol il Venezia non avrebbe rubato nulla. Dobbiamo migliorare. Siamo primi in classifica ma non conta nulla. Conta credere in quello che si fa e lavorare, ne abbiamo bisogno perché sicuramente abbiamo ancora margini di miglioramento.

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-Lei che odia le statistiche doveva essere il primo esonerato secondo quanto dicevano, che ci fa là sopra a rompere le scatole?

-13 punti coincidono con le buone prestazioni di Zaccagni. Sorpreso dalla sua mancata convocazione?

Mi allego al discorso di De Rossi di ieri: il calcio è cambiato, c'è chi si mette le cuffie e davanti uno schermo si improvvisa giornalista. Conta non leggere nulla, isolarsi, credere in quello che si fa e avere la fortuna di avere ragazzi così, che arrivano al campo e si allenano come si deve. Non bisogna sentire nulla, solo lavorare e rilassarsi, è la cosa più importante. Non è una polemica con i giornalisti ma con chi si improvvisa nel farlo. Voi siete bravi, studiate, guardate le partite e ne sapete. Complimenti. Quando comincia a parlare uno che fa un altro mestiere nella vita e all'improvviso un paio di anni fa si è inventato questa roba qua, capisci che diventa tutto più difficile...Sono scelte. Anche io ho fatto delle scelte. Me lo godo nella Lazio, è il mio capitano ed è difficile per me dire chi merita e chi no. Ci sono passati e quando scegli non è mai facile: ho sempre fatto le mie scelte in buona fede pensando a quello che volevo fare e come volevo giocare. Non posso aggiungere altro

(Fonte: DAZN)