Faouzi Ghoulam, ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche di Allegri e della squadra campana, in vista poi del big-match di sabato contro l'Inter a San Siro:

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"Il Napoli ha perso McTominay per un po' di tempo, col nuovo allenatore bisogna trovare ancora la quadratura giusta. Hanno vinto un po' soffrendo col Genoa e hanno perso col Como, bisogna trovare il ritmo e sicuramente andrà bene"

Getty Images

Il pensiero su Allegri

"Lui è un grandissimo allenatore. Mi è dispiaciuto un po' come è arrivato questa estate. Al Milan non ha fatto malissimo, ha avuto tanti episodi contro che non gli hanno permesso di arrivare in Champions ma è uno dei più vincenti della storia del calcio italiano e anche del calcio attuale. Il Napoli è passato da un vincente come Conte a un altro vincente come Allegri, il campo poi parlerà"

DAZN

Inter-Napoli

"Il Napoli deve fare meno errori difensivi, col Como li ha pagati subito. Nello sviluppo del gioco, poi, non è andata troppo velocemente in avanti, non ho visto un Napoli brillante ma ci sta, siamo ad inizio campionato. Ci sono giocatori da poco tornati dal Mondiale che devono trovare ritmo, poi sarà una squadra diversa"