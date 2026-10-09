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Alberto Gilardino, nuovo allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l'Inter: "Rientrare dopo tanti mesi è sempre bello. Mi sono goduto al massimo questi giorni. Ho trovato una squadra con grandissima disponibilità, con attitudine al lavoro, e questo è stato un buonissimo inizio. In questi giorni sono rientrati i nazionali, abbiamo avuto poco tempo per lavorare con loro, ma ci siamo preparati al massimo per la sfida di domani, sapendo che affrontiamo una delle squadre più forti d'Italia e d'Europa, ma consapevoli che andiamo a fare una partita con la nostra identità e il nostro dna che vogliamo portare anche in seguito".

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"Credo che ci siano dei momenti all'interno delle annate e delle gare, dettagli e situazioni che fanno pendere da una parte rispetto all'altra. La partita dell'anno scorso a San Siro con il Pisa è stata importante fino al 70'. Ad oggi siamo mlto concentrati sui dettagli che dovremo focalizzare all'interno della gara, mantenere le distanze corrette, sia con che senza la palla, sapendoci difendere nel modo giusto e, quando avremo la possibilità, offendere nel modo migliore per provare a impensierire l'Inter".

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"Tornare a San Siro per me è sempre emozionante e bellissimo, credo che sia uno degli stadi più belli d'Europa. Poter allenare il Parma mi riempie di orgoglio, da allenatore devo pensare a molte più cose rispetto a quando giocavo ed è anche bello, passo tante ore con lo staff, mi piace e mi emoziona allenare e parlare con i giocatori. Domani dovremo essere noi stessi, con questo spirito e questa attitudine, ma anche con una certa spregiudicatezza. Il gol che segnai con il Parma a San Siro contro l'Inter? Un bel ricordo, ma da quando faccio l'allenatore metto i ricordi in un cassetto e riparto. Romero? Un ragazzo molto disponibile, che ha voglia di imparare. È arrivato da tre mesi da un campionato totalmente diverso, ci vuole tempo ma ha avuto un impatto importante in questo campionato. È un giocatore che negli ultimi 25-30 metri sente la porta, secondo me ha grandissimi margini di miglioramento".