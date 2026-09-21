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Aristide Guarneri, ex difensore della Grande Inter, ai microfoni del Corriere della Sera ha voluto ricordare Sandro Mazzola: "Non dimenticherò mai che è stato Sandro a farmi segnare il primo e unico gol in Nazionale. Venivamo da una catastrofe calcistica. I Mondiali del '66 in Inghilterra e la disfatta con la Corea. La partita della ripartenza a San Siro. Contro l'Unione Sovietica. In campo eravamo otto nerazzurri. Solo perché Suarez e Jair erano stranieri, altrimenti sarebbe stata davvero l'Inter... Nazionale. Persino in panchina c'era il nostro allenatore: il Mago Helenio Herrera. Il gol? A quei tempi i difensori non si sganciavano in attacco. Mi trovai davanti e vidi Sandro che aveva addosso mezza difesa russa. Li scartò tutti e poi mi lanciò il pallone, pronto per metterlo in porta. E a difenderla c'era un certo Jascin, l'unico portiere a vincere il Pallone d'oro. Così segnai, vincemmo uno a zero, l'Italia ripartì. Il mio primo e unico gol con la maglia azzurra. E grazie per sempre Sandro".