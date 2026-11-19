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Hernanes, ex centrocampista brasiliano di Inter e Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.

L’ex nerazzurro ha trattato alcuni temi caldi del calcio italiano tra cui la lotta Scudetto e la sfida a distanza tra due delle squadra in cui ha militato, proprio Inter e Lazio.

Hernanes sulla Lazio

"Anche me. Non me l’aspettavo, ma s’è creata una bella magia".

La domanda ce la giochiamo subito: può vincere lo scudetto?

"Gliene faccio un’altra io: perché non può vincerlo? Mi è venuto in mente il Leicester: non ci credeva nessuno, e invece ha vinto il titolo diventando la Cenerentola della Premier League. Io dico che la Lazio ha il 15% di portare a casa il campionato. Anche se la più forte resta sempre l’Inter".

Chi tifa Hernanes

"Non amo parlare di “tifo”. È chiaro che alla Lazio sono affezionato, così come a Inter, Juve o agli altri club in cui ho giocato. La mia felicità nel vederla lì deriva dal fatto che quando arrivai dissi a tutti che il mio obiettivo era vincere lo scudetto a Roma. Mi diedero del pazzo: “Qui lottiamo per andare in Europa, non vinceremo mai”, dicevano. Io ho sempre combattuto quella mentalità. Sognavo di vincere e di lottare per lo scudetto. Vederla lassù mi emoziona".

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Inter favorita per lo Scudetto

"L’Inter. Marotta e tutta la dirigenza sono un punto di riferimento. La squadra è completa, forte ovunque, solida. Dopo la batosta del derby ho avuto l’impressione che la squadra abbia ripreso a girare a pieno ritmo. Come se avessero pensato “ok, ora si fa sul serio”. Occhio anche alla Roma, comunque".

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Hernanes su Nico Paz

"Nico Paz, ma è più forte di me… non scherziamo. Un fenomeno".