Ai canali dell'UEFA, Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda, ha parlato della sconfitta subita contro l'Inter nella gara che si è giocata a San Siro ed è stata vinta dai nerazzurri due a zero.

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«È una competizione di qualità. Abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto una grande occasione in avvio, ma in questa competizione tutto si gioca sui dettagli. Dobbiamo imparare da queste sfide e lo faremo, ma quello che prendiamo di positivo è sapere di poter competere a questo livello», ha sottolineato.

E poi ha aggiunto: «Abbiamo fatto bene a livello individuale, abbiamo creato diverse occasioni. Quando hanno segnato il secondo gol, è diventato poi tutto più difficile. L’Inter ha dimostrato di essere una squadra molto efficiente».

(Fonte: uefa.it)