Victor Ibarbo ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha rivelato anche di essere stato cercato dall'Inter, proprio prima di approdare alla Roma:

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"Mi voleva anche l’Inter, ma il Cagliari scelse di cedermi alla Roma. Loro avevano già degli ottimi attaccanti: Destro, Borriello, Gervinho, Doumbia. Poi è arrivato Dzeko. E ovviamente capitan Totti".

Nel Cagliari era titolarissimo, alla Roma ha trovato poco spazio: appena 10 partite in campionato e zero reti. Cos’è successo?

"Sono arrivato in giallorosso nel febbraio 2015 con tanti problemi fisici. Non giocavo da mesi, ero sempre rotto. Avvisai subito lo staff medico e l’allenatore, non ero pronto. Nessuno mi ascoltò. Dopo pochissimo subii un altro infortunio che mi tenne fuori fino a marzo"

È un rimpianto aver giocato così poco alla Roma?

"Avrei potuto fare meglio, ma la vita è così. Al Cagliari ho collezionato quasi 130 presenze e segnato 15 gol. Probabilmente, non avrei dovuto mai lasciare la Sardegna".