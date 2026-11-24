Nicolò Barella, su Inter TV, ha parlato alla vigilia della partita contro lo Stoccarda ed ha innanzitutto detto la sua sull'avversario che si aspetta di trovare: «La cosa fondamentale sarà in queste ore ritrovare tutte le energie possibili», ha sottolineato.

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«Lo Stoccarda che ci mette intensità e fisicità ma sicuramente la cosa più importante sarà mettere in campo la nostra migliore versione», ha aggiunto il giocatore nell'intervista concessa al canale televisivo della società nerazzurra.

(Fonte: inter.it)