Il giocatore ha detto la sua a Inter Tv su cosa si aspetta dallo Stoccarda, prossimo avversario dell'Inter in Champions
Nicolò Barella, su Inter TV, ha parlato alla vigilia della partita contro lo Stoccarda ed ha innanzitutto detto la sua sull'avversario che si aspetta di trovare: «La cosa fondamentale sarà in queste ore ritrovare tutte le energie possibili», ha sottolineato.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
«Lo Stoccarda che ci mette intensità e fisicità ma sicuramente la cosa più importante sarà mettere in campo la nostra migliore versione», ha aggiunto il giocatore nell'intervista concessa al canale televisivo della società nerazzurra.
(Fonte: inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA