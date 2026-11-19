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Matteo Darmian, ex difensore dell’Inter e ora al Bologna, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de’ Il Corriere dello Sport.

Il classe 1989 ha parlato della formazione felsinea allenata da Raffaele Palladino e ha anche ripercorso le tappe della sua carriera, tra cui quella con l’Inter.

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Darmian e gli anni all’Inter

Darmian su Simone Inzaghi

“Sono stati sei anni bellissimi, nei quali ho avuto l'opportunità di vincere tanto. Mi porto dentro tutto quello che abbiamo vissuto e costruito, sia dentro sia fuori dal campo. Si è creato qualcosa di importante anche con i tifosi e posso soltanto parlare bene di quegli anni”.“Oltre a essere un grande allenatore, ho un ricordo molto positivo di lui”.

Foto X @Inter

I numeri di Darmian all’Inter

Arrivato nel 2020, Matteo Darmian ha vestito la maglia dell’Inter fino al 2026, collezionando 13 gol e 13 assist in 218 presenze tra tutte le competizioni.

Il calciatore di Legnano ha vinto 3 Scudetto, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane con la maglia del club nerazzurro.