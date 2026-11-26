VIDEO / Fabregas: "Kean? Starà fuori mesi. Abbiamo chiamato l'ambulanza per..."

In un'intervista al quotidiano La Stampa, Carlalberto Ludi, ds del Como, è tornato su Nico Paz e sul contatto tra Inter e Fabregas nell'estate del 2025.

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-Quanto è orgoglioso di aver portato e trattenuto Nico Paz al Como?

Innanzitutto io parlo sempre di gruppo di lavoro, non a livello personale. Detto questo, l’operazione Nico è ovviamente importante. Non tanto ciò che è successo in estate, quando sono andato a Madrid per trovare un punto di caduta rispetto a quello che avete letto tutti, ma tre anni fa, quando lui era un bambino e noi l'abbiamo reputato uomo chiave dal punto di vista tecnico. Questo è il primo passo di coraggio importante che abbiamo fatto. E coraggio l’abbiamo avuto nella scelta di Perrone, Assane Diao, Jesús Rodríguez, Anastasios Douvikas.

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-Una dimostrazione di forza il Como l’ha data trattenendo Fabregas due anni fa. Si è parlato molto dell’Inter. Avete temuto andasse via?

Nel quotidiano avevamo la percezione che lui fosse contento di quello che aveva a disposizione. Quella sensazione ci dava garanzie.

(Fonte: La Stampa)