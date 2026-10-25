«Quanto pesava il pallone su quel rigore? Tanto ma sinceramente ti dico che ero abbastanza tranquillo, sicuro di poter segnare e poi esultare con i compagni per una vittoria meritata per la nostra squadraÂ». Alla fine della partita contro la Fiorentina Piotr Zielinski, che ha segnato il rigore decisivo valso tre punti, ha parlato cosÃ¬ ai microfoni di Skysport.

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-Che cos'ha questa squadra che quando va sotto riesce a rimontare?

Una grandissima mentalitÃ e qualitÃ . Sicurezza in noi, in ogni singolo momento di poter cambiare la partita ed Ã¨ stato cosÃ¬ anche oggi. Nel secondo tempo abbiamo dominato, era questione di tempo fare un gol e poi Ã¨ arrivato anche il secondo.

-Leghi tutto al fatto dell'accendervi, Ã¨ una coincidenza andare sotto cosÃ¬ spesso e riuscire a ribaltarla?

Penso di sÃ¬, quando aumentiamo i giri possiamo creare pericoli ad ogni singola azione. Chivu ci ha chiesto di partire forte, con intensitÃ , mentalitÃ e qualitÃ giusta e indirizzare meglio e prima le partite, a volte serve piÃ¹ tempo per accendersi. Godiamoci la vittoria e poi testa al Venezia.

-Ãˆ l'Inter piÃ¹ forte che hai visto nei tre anni?

In questi tre anni l'Inter Ã¨ stata sempre forte e ha giocatori di qualitÃ , tanti. Sono arrivati pezzi grossi e la squadra Ã¨ piÃ¹ ampia con un po' ancora di qualitÃ . Speriamo di fare grandi cose in questa stagione, siamo forti, tanti giocatori di qualitÃ e speriamo di poter fare bene.

(Fonte: Skysport)