Â«Cristian Chivu trova un amico pericoloso visti gli ultimi risultati del Genoa. Hanno giocato insieme in una bellissima Roma. L'attacco dell'Inter Ã¨ in grande condizione. Mi aspettavo El Shaarawy da parte di De Rossi, dato lo stadio dove si trovaÂ». CosÃ¬ Paolo CondÃ², su Skysport, ha parlato della partita di San Siro, Inter-Genoa, prima del fischio d'inizio e si Ã¨ soffermato anche sul momento dei nerazzurri.

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«Pensando alla Supercoppa, il 22 dicembre c'Ã¨ anche una partita di grande interesse se si considera pure la classifica della Lazio. Oltre che mette in palio qualcosa. C'Ã¨ qualcosa che non sta filando se pensiamo al pari di Bergamo, ma la squadra di Chivu ha cinque punti in piÃ¹ in questo momento rispetto alla scorsa stagione. Quindi Ã¨ migliorata la concorrenza. Ãˆ ancora l'Inter la piÃ¹ forte ma pensavo ad un margine superiore. Invece il margine Ã¨ poco non per demerito dell'Inter, ma per merito degli altri club. In primis Roma e poi anche la LazioÂ», ha aggiunto il giornalista.

«L'attacco dell'Inter gioca moltissimo per la squadra, non c'Ã¨ un egoista tra questi giocatori, lo stesso Lautaro ha disponibilitÃ e fa brillare i compagni ed Ã¨ secondo me un motivo del ciclo aperto dall'Inter negli ultimi anniÂ».

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Â«Ho capito il metodo di Chivu dopo un anno e mezzo. Prima di puntare con decisione su un giocatore vuole che si inserisca al meglio dentro la squadra. Guardate quanto quest'anno giocano Diouf e Sucic rispetto al'anno scorso e come Ã¨ emerso Zielinski rispetto all'anno prima. Stankovic sono sicuro che diventerÃ un giocatore importante per l'Inter ma l'anno prossimo. La scuola d'addestramento a questa Inter non Ã¨ facile, ha piccole variazioni rispetto alla formazione che scende in campo che Ã¨ sempre lo stesso spartito un po' da anni e le variazioni sono date dai giocatori e in quella posizione dove non c'Ã¨ Calhanoglu, un ganglo vitale di questa squadra in questi anni per questa squadra e Sucic dÃ maggiori garanzie in questo momento. Curtis Jones farÃ quello che ha fatto Mkhitaryan in questi anni. Vedremo come lo farÃ Â», ha concluso.

(Fonte: SS24)