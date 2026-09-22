Ai funerali di Mazzola, Skysport ha intervistato Ivan Ramiro Cordoba. L'ex difensore nerazzurro ha parlato dell'ex giocatore ed ex dirigente dell'Inter omaggiato oggi da tutto il popolo interista (e non solo) nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.

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«Ricordo che quando veniva a trovarci ad Appiano per noi era una gioia immensa. Perché Mazzola ha fatto la storia dell'Inter e del calcio italiano. Era fantastico, era sempre un onore vederlo lì, accanto a noi, ci dava tante motivazioni», ha detto l'ex difensore dell'Inter.

Parliamo anche di Facchetti, si incontravano tutti e due ed erano bellissimo vederli ed avevamo quella visione di fare qualcosa di importante sapendo che era molto difficile perché quello che hanno fatto loro è stato fantastico», ha detto ancora Ivan che si riferisce alla Grande Inter. Lui e i suoi compagni nel 2010 hanno regalato un'altra Coppa Campioni, col nome diverso 'Champions' all'Inter.

(Fonte: SS24)