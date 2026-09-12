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Intervistato dal Messaggero Veneto, il doppio ex di Inter e Udinese, Antonio Paganin, ha parlato della sfida di lunedì sera a San Siro:

Paganin, a metà settembre del 2025 l'Udinese si impose a San Siro con un'Inter in costruzione...«Allora alla squadra di Runjaic avevamo dato delle chance. Conquistò i tre punti con merito. I valori attuali sono leggermente diversi. L'Inter è una squadra forte, con un Chivu in panchina che ha dimostrato di saperci fare. La sua formazione è reduce da un harakiri calcistico a Madrid: ha voluto prendersi dei rischi e li ha pagati a caro prezzo. Ha voluto esasperare la costruzione dal basso avendo di fronte calciatori che hanno esplosività, capaci di venire a rubare palla».

I nerazzurri macinano gioco e, in campionato, ottengono punti: sinora il bottino dice 9 su 9.«L'Udinese troverà una formazione che è stata in grado di ribaltare l'incontro col Napoli: da uno svantaggio di 2-0 è passata al successo per 3-2. Questo ti fa capire la forza del collettivo di Chivu».

Un gruppo che, però, qualcosa concede, soprattutto quando attacca...«E la formazione di Runjaic ha fisicità e sa giocare in campo aperto: i nerazzurri, in questo scenario, faticano a chiudere la distanza che viene a crearsi tra la difesa e il portiere Martinez. Non è una costante, ma questo si è visto nelle partite sinora giocate. Quando l'Inter farà la partita, l'Udinese dovrà essere brava a ribaltare il fronte».

Tra le tante defezioni dell'Udinese in difesa spicca quella di Oumar Solet, che rientrerà dopo la sosta.«Un'assenza che può pesare. Ho avuto l'impressione che le partenze di Kristensen e Atta abbiano tolto qualcosa alla squadra, che aveva una identità precisa. Ora invece la sta trovando, anche se ha lo stesso allenatore. Un aspetto che ci può stare. L'Inter è invece nel pieno delle sue forze».

I nerazzurri dovranno essere bravi però a trovare la concentrazione giusta dopo la partita di Madrid.«Le energie spese nelle gara col Real di Champions League possono farsi sentire».