Emiliano Bigica, allenatore dell'Inter Primavera, è intervenuto a caldo ai microfoni di Sportitalia al termine della semifinale del Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo, disputata allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria.

Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo la vittoria netta per 4-0 dei suoi ragazzi nel derby:

"Per me è una nuova esperienza. Sono stato subito felice di accettare e di affrontarla, sapendo che sono arrivato in un grande club. La mia missione è quella di formare più possibile i ragazzi che possano affacciarsi al calcio dei grandi. Ovviamente ho passato sei anni bellissimi e indimenticabili a Sassuolo. Adesso abbiamo iniziato da tre settimane a lavorare. Abbiamo fatto una settimana in ritiro. Stiamo cercando di formare il gruppo, stiamo cercando di assimilare i miei concetti. I ragazzi lavorano, ho trovato davvero un gruppo disponibile".

Hai vissuto 90 minuti come se fossero una finale...

"Io cerco di trasmettere soprattutto ai miei ragazzi che ogni giorno la devono vivere come una finale perché poi se si allenano in quel modo e se mentalmente crescono velocemente, perché tanto l'avrete sentito dire più volte: io penso che in questa fase d'età l'aspetto mentale è l'aspetto più importante. Prima crescono, prima possono essere pronti per il calcio dei grandi. La partita la vivo così e cerco di trasmettere comunque ai miei ragazzi, soprattutto in questa fase, di ricordarli quello per il quale stiamo lavorando".

Hai ritrovato Vecchi qui all'Inter...

"Sì, ho ritrovato Stefano e quindi mi fa molto piacere lavorare a stretto contatto con lui. Abbiamo tutti questa missione di portare, ripeto, più giocatori possibili alla prima squadra visto che comunque diversi dei nostri ragazzi sono arrivati in prima squadra, alcuni vanno a fare esperienza altrove ma sono sempre giocatori importanti che escono e dobbiamo essere orgogliosi di questo".

Che squadra sarà questa Primavera?

"Penso che la mia squadra deve avere coraggio. Ha la qualità per giocare, visto che ci sono giocatori scelti. L'aspetto mentale e il coraggio non devono mancare".