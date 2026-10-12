Giuseppe Marotta ha parlato così al sito ufficiale del club dopo la presentazione di oggi del primo Report di Sostenibilità della storia nerazzurra.

Alessandro Cosattini
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Giuseppe Marotta, Presidente e CEO di FC Internazionale Milano, ha parlato così al sito ufficiale del club dopo la presentazione di oggi del primo Report di Sostenibilità della storia nerazzurra. Si tratta di un documento che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso del Club verso un modello di crescita sempre più responsabile, trasparente e orientato alla creazione di valore nel lungo periodo.

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“Il calcio ha sempre avuto la capacità di andare oltre il campo. È parte della vita di milioni di persone, crea legami tra generazioni e porta con sé valori che restano nel tempo. Per questo riconosciamo la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri tifosi, della nostra comunità e delle generazioni future.

Marotta

MAROTTA ASSEMBLEA SOCI
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Questo primo Report di Sostenibilità rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso: non un punto di arrivo, ma l’inizio di un cammino che ci consentirà di comprendere meglio il nostro impatto, misurarlo e continuare a migliorare. Dentro e fuori dal campo”.

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