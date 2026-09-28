Intervistato da Tuttosport, Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu in ottica scudetto

Marco Astori
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Intervistato da Tuttosport, Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu in ottica scudetto: "Beh, di Chivu c'è moltissimo perché ha appena vinto uno scudetto.

Chivu Inter
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Adesso l'Inter ha qualche difficoltà contingente, la sta incontrando, ma si tratta di aggiustamenti che deve trovare con l'allenatore e li troveranno, perché la rosa dell'Inter è completa, competitiva e anzi è diciamo la rosa più profonda di Serie A.

Chivu
Getty Images

Devono solo aggiustare alcune cose da un punto di vista squisitamente tattico e lo faranno, perché è nel loro codice genetico. Chivu è un allenatore forte, fortissimo, perché non perde mai l'incipit intellettuale. È sempre molto sereno rispetto alla partita, rispetto ai problemi, li affronta e li risolve. Ormai si può considerare un grande allenatore".

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