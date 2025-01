Tornare a vincere dopo il mezzo passo falso di qualche giorno fa è stato importante per l'Inter. I nerazzurri si sono rilanciati con una prestazione importante, segnando tre gol contro una squadra che si era rintanata nella propria trequarti per tutta la partita. Merito anche di Denzel Dumfries, ancora una volta a segno, già proiettato però verso il prossimo impegno. Ne ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset:

"Sono stati sempre concentrati, è servito un gran gol nel secondo tempo per sbloccare la partita. Sono contento per il gol che ho fatto, vincere è il nostro obiettio e lo sarà anche a Praga. Non sarà facile, ma siamo pronti per questa partita".