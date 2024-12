"47 reti? Questi sono numeri che vanno letti, sono importanti. Dobbiamo continuare, non ci dobbiamo fermare. Anche le altre squadre corrono. Stiamo bene, abbiamo preparato un'ottima gara. Venivamo da una partita con un rientro in campionato, anche la Lazio aveva avuto le Coppe. Volevamo questa vittoria, era importante e l'abbiamo ottenuta. Domani saremo già al lavoro perché giovedì ce n'è un'altra. La analizzeremo poi continueremo a lavorare come stiamo facendo. Lautaro? Bravissimo, non mi soffermerei sui singoli. Grande gruppo, grande gara. Dobbiamo continuare in questo modo. Lautaro ha fatto un'ottima gara, ci ha aiutato moltissimo. Non è assolutamente un problema che non abbia fatto gol", ha concluso Inzaghi a Inter TV.