Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli , giornalista, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter di ieri contro il Bayer Leverkusen: “Se diamo un’occhiata alla classifica di Champions l’Inter mantiene comunque intatte le possibilità di qualificazione diretta agli ottavi. Evidentemente, pensando a Lazio-Inter di Lunedì, Inzaghi ha applicato una rotazione robusta dei titolari. Rimane il rammarico per una sconfitta che però non inficia le possibilità di qualificazione.

L'Atalanta? Intanto se fosse entrato quel pallone di Retegui all’ultimo secondo staremmo parlando di un pareggio meritato. Rispetto alla Supercoppa sono stati manifesti i progressi della squadra di Gasperini. Essere riusciti a sfiorare il pari dopo un secondo tempo che ha visto l’Atalanta quasi sempre in possesso dell’iniziativa, conferma il progresso internazionale dei nerazzurri, che restano ancora in corsa per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Personalmente credo che ci sia anche un dato che fotografa questa crescita. Cinque stagioni fa l’Atalanta era al numero 104 nel ranking, mentre ora è al numero 17. Non dimentichiamoci che è la squadra che ha conquistato l’Europa League e che ora è la capolista del campionato italiano”.