C'era anche l'ex Inter Steven Jovetic al Viola Park per le celebrazioni del centenario della Fiorentina. «Seguo sempre tanto il calcio italiano - ha detto l'attaccante che gioca ancora a Cipro - e c'è Fabregas che è mio amico, col Como sta facendo cose grandissime. Secondo me la Fiorentina non è partita bene, ma serve tempo anche peché cui sono gioati niocvu e serve un assestamento. Spero di ritrovare la Fiorentina dove deve essere».

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-Il Como può competere per lo Scudetto?

Non lo escludo anche se devo dire che al momento l'Inter mi sembra la più forte, con la Roma che può fare bene. Ma il Como lo metto subito là. Perché ha un allenatore ottimo ha giocatori forti e giovani, ha un mix e sta facendo grandi cose. Se vincesse lo scudetto sarebbe ottimo.

-E cosa pensi delle italiane in CL?

Le italiane in CL possono fare bene ed è da tanto che un'italiana non vince o almeno non fa grandi cose. Ci spero. Sono affezionato all'Italia e seguo sempre le squadre italiane.

-Il tuo idolo da piccolo chi era?

Shevchenko.

La foto postata da Lautaro per omaggiare Messi nel giorno dell'addio alla Nazionale argentina

-Messi lascia la Nazionale Argentina?

Dobbiamo essere felici di aver visto quello che ha fatto per tanti anni. È stato uno dei giocatori più importanti della storia e saremo tristi quando smetterà di giocare a calcio. Poi ha giocato in un campionato inferiore rispetto a quello europeo. Per me è stato il giocatore migliore al Mondiale e questo dimostra classe eterna, che l'età non conta. La qualità o ce l'hai o no.

(Fonte: SS24)