Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Nel mirino del tecnico c’è la decisione dell’arbitro (e del VAR) sulla trattenuta su Rowe, non giudicata punibile.

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Letture sbagliate

"Due nostre e una dell'arbitro forse... Ci è mancato qualcosa, abbiamo giocato alla pari per un'ora, poi dopo il 2-0 no. Prima eravamo completamente in partita, la sensazione è che siamo cresciuti da un punto di vista tecnico e tattico, ma dobbiamo farlo ancora dal punto di vista della personalità ed esuberanza, coraggio, iniziative. Così diveniamo una squadra più viva mentalmente".

Niente rigore e VAR

"Sul VAR: meglio questo "mai" che il "troppo" di prima, preferisco ora, poi ci sono episodi evidenti come questo. Se il VAR non chiama per un episodio così aboliamolo, non ne vedo più la necessità".

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Trattenuta su Rowe?

“Penso si debba abolire il Var. Io tra il Var dello scorso anno e questo preferisco questo. Però se non diamo una trattenuta del genere allora rimaniamo con il parere dell'arbitro".

Primo bilancio sull’Atalanta

"I passi in avanti ci sono, ma serve più velocità in fase di costruzione per isolare i giocatori nell'uno contro uno. Siamo cresciuti, ma c'è il grande rammarico di non averla vista crescere dal punto di vista della personalità. Vediamo alla fine del girone d'andata, è sempre tutto relativo. Non voglio parlare solo di costruzione in ottica futura e di non guardare la classifica perché se no non motivo la squadra".

Inizio di stagione?

"Siamo indietro in collegamento con quello che è capitato in estate. Mi sentirei più tranquillo se vedessi la mia squadra con più personalità. Mi preoccupa vedere la squadra senza personalità ed entusiasmo".

Curva della Juventus contro Mazzola

“Sensazione brutta perché parliamo di una generazione che non ha mai visto Mazzola. Mi ha lasciato una sensazione brutta".