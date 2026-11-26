Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 4-1 dei bianconeri in Europa League contro l'Omonia Nicosia.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Juve dalla pancia dell'Allianz Stadium.

"All'inizio abbiamo commesso un paio di incertezze che gli avversari hanno sfruttato. Naturalmente questo complica la possibilità di esprimere al meglio le proprie qualità, perché senti la pressione e il timore di subire un contropiede o qualcosa del genere. Poi Cambiaso ha rimesso un po' a posto le cose con quel grande gol e da lì la squadra ha giocato con maggiore tranquillità".

Spalletti sulla risposta delle riserve

"Non è facile trovare subito la condizione quando vieni chiamato a entrare in campo, soprattutto per alcuni giocatori che mancavano da un po' di tempo. Riuscire a esprimere immediatamente quel livello non è semplice, soprattutto quando manca la continuità. Però abbiamo fatto dei bei gol, siamo stati in campo molto bene in alcuni momenti e abbiamo anche mantenuto un livello di pressione abbastanza accettabile. Siamo contenti e anche il pubblico si è goduto questi quattro gol bellissimi".

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Soddisfazione per il gol nato su riconquista alta

Tutti volevano dimostrare qualcosa

"Soprattutto perché la squadra è andata a riconquistare quel pallone con Gatti al limite dell’area in pressione altissima. A volte i difensori sono titubanti nel rompere la linea difensiva per andare a pressare in avanti, perché si rischia di lasciare spazio alle spalle e diventa più difficile giocare. Oggi, invece, Gatti si è trovato anche nelle condizioni di poter fare gol, se la squadra avesse mantenuto quella fase di possesso fino alla conclusione"."Prima della partita si parlava proprio di questo: della necessità di non accontentarsi del livello raggiunto, ma di cercare sempre qualcosa di nuovo da aggiungere al proprio bagaglio e al proprio repertorio. Perché è chiaro che, quando smetti di avere voglia di imparare, gli altri ti raggiungono e ti sorpassano. Oggi abbiamo visto un po’ questa continua ricerca da parte dei ragazzi. Anche Ekhator, infatti, ha disputato una buona partita. Nel primo tempo è stato servito troppo poco, perché in alcuni momenti consolidiamo eccessivamente la fase di possesso. Quando tocchiamo troppe volte il pallone, le altre squadre hanno il tempo di ricomporsi e ricreare un blocco basso, rendendo più difficile il lavoro della punta. Soprattutto per un giocatore con le sue caratteristiche, che può attaccare lo spazio a campo aperto. Gli abbiamo servito pochi palloni in profondità e, quando gli avversari riescono a ricompattarsi dentro l’area di rigore, diventa più difficile trovare gli spazi per la punta. Quando invece riconquisti il pallone e riesci a servirlo subito in profondità, gli avversari non sono ancora così ordinati nella fase difensiva e diventa tutto più facile. Nonostante questo, si è ritagliato comunque due o tre occasioni ed è stato bravo. Ekhator merita i complimenti".

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Spalletti sul mercato e la prima punta

"Ekhator? Gli abbiamo dato la possibilità di un altro ruolo e sarà il ruolo della prima punta. Però è una questione di caratteristiche: ognuno ha le proprie qualità e magari gli manca qualcosa d’altro. Il mio lavoro non è lamentarmi di quello che manca a un giocatore, ma trovare una soluzione con quello che ho a disposizione. Per cui la prima mossa devo farla io, cercando una soluzione differente per valorizzare le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione".