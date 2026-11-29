L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in collegamento con DAZN prima del fischio d'inizio della sfida contro il Como.

Juventus con la difesa a 3 o a 4?

"Dobbiamo aspettarci possibilmente una Juventus che entra subito in campo con un ritmo alto nella testa, perchè loro faranno così. E poi che sa giocare a calcio e che naturalmente si rende conto di essere davanti a una di quelle partite che cambiano il racconto di quello che puoi essere, perchè le crescite non vengono mai così per caso, vengono sempre facendo delle grandi prestazioni, delle grandi partite e questa lo è".

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Spalletti su Fabregas

Di questi giovani... Fabregas o i calciatori?

"Prima di tutto va corretto quello che ha detto, perchè l'ho letto, ha detto che 'la Juventus non ha niente di diverso da noi'. No, abbiamo molte cose diverse da loro, perchè hanno molti più punti, hanno molte più prestazioni fatte benissimo in Champions, hanno molte più certezze e quello fa un po' la differenza. Poi, i dubbi la ricerca per andare a crescere, perchè se uno non ha dubbi poi il futuro lo renderà normale, perchè per andare a decidere su qualcosa di successivo, bisogna che tu abbia dei dubbi su che scelta fare e sono quelle le scelte che poi ti proiettano sempre più in là con le conoscenze e con quella che è la velocità di questi giovani...."."Fabregas e i calciatori. Ambrosini diceva che è vecchio a 50 anni, quindi noi dobbiamo essere ancora più veloci con la testa per andare e stare dietro a dei ritmi come questi ragazzi".

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Gli esterni in panchina arma in più

"La ringrazio per averci ricordato che bisogna fare punti, perchè forse ce lo eravamo un po' dimenticato, ma bisogna farli venendo qui a giocare con personalità, perchè dentro campi e contro squadre del genere, non ci sono nascondigli, tu devi andare dentro, prenderti le responsabilità e poi riuscire a trovare gli spazi, al di là dei moduli. Noi cercheremo, se riusciamo a impostare la partita sul nostro sistema tattico, di andarci a posizioni negli spazi del loro sistema tattico".