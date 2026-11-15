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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore del Como Kaiki Bruno ha parlato di Fabregas e svelato un retroscena su Ronaldo il Fenomeno:

Il Como l’aveva già cercata a gennaio prima di chiudere l’operazione in estate. Cosa le ha detto Fabregas per convincerla?

«Ho fatto alcune riunioni con lui prima di venire qui. Mi ha impressionato la sua idea di voler vincere sempre e la possibilità di poter crescere sotto la sua guida».

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Qual è il consiglio più prezioso che le ha dato?

«Di andare avanti indipendentemente da tutto. Penso di avere imparato da Cesc che la dedizione, prima di ogni altra cosa, sia ciò che permette di crescere».

Sappiamo che dietro quei baffetti c’è una storia curiosa. Ce la racconta?

«Una delle mie prime partite da professionista con il Cruzeiro, avevo 18 anni. Alla fine, è comparso nello spogliatoio il presidente, Ronaldo, e ha salutato tutti. Poi mi ha stretto la mano, mi ha guardato e mi ha detto che i baffi mi stavano bene. Da allora non li ho più tagliati».