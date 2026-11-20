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Kovacic

Intervistato da Manabouttown, Mateo Kovacic è tornato sulle sue avventure passate e sul processo di maturazione passato da diverse tappe. Questa una parte del suo racconto, passato anche dalla Milano nerazzurra:

Getty Images

"Alla Dinamo Zagabria ho imparato cosa significa amare una squadra di calcio. Quando cresci tifando per un club, sognando di giocarci, e poi all’improvviso ti ritrovi a indossare quella maglia in prima squadra, è qualcosa di davvero speciale. La Dinamo è stata il luogo in cui ho mosso i primi passi nel calcio professionistico, dove sono passato dall’essere un giovane ragazzo di talento a confrontarmi con il calcio dei grandi. Mi ha dato delle basi davvero importanti.

Poi mi sono trasferito all’Inter, ed è lì che ho imparato molto sull’aspetto tattico del calcio. Ho iniziato a comprendere il gioco in modo diverso. Ho imparato molto di più sulla fase difensiva, sul posizionamento, sulla lettura delle situazioni e sulla capacità di capire dove dovevo trovarmi in campo.

Poi, naturalmente, è arrivato il Real Madrid. A volte mi piace dire che lì non ho giocato molto, ma quando ripenso a quel periodo mi rendo conto che, in realtà, ho disputato parecchie partite durante quei tre anni e ho fatto parte di quella che probabilmente è stata una delle squadre più forti nella storia del Real Madrid. Credo che la lezione più importante che ho imparato lì sia stata capire cosa significhi davvero essere un professionista ai massimi livelli. Ero circondato da giocatori come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modrić e Sergio Ramos. Osservavo come si allenavano, come si preparavano e con quanta serietà curavano ogni minimo dettaglio. Ho imparato anche a lottare per conquistarmi un posto, perché al Real Madrid nulla è garantito.

Poi è arrivato il Chelsea e, sinceramente, credo che quello sia stato forse il periodo migliore della mia carriera per come mi sono sentito da calciatore. Fin dal primo giorno mi sono trovato davvero bene. Mi sentivo a mio agio, importante e credo che, per la prima volta nella mia carriera, abbia acquisito piena consapevolezza delle mie qualità e di ciò che potevo dare a una squadra. Quella fiducia mi ha permesso di esprimermi in campo con molta più libertà.

Direi che il Manchester City mi ha aiutato a perfezionare ulteriormente il mio gioco. Lavorare con Pep Guardiola è stata un'esperienza incredibile, perché ti porta a vedere il calcio da prospettive a cui forse non avevi mai pensato prima. Ho imparato tantissimi piccoli dettagli sul posizionamento, sui movimenti, sulle decisioni da prendere e sulla comprensione del gioco. A volte penso persino: «Se avessi lavorato con Pep prima nella mia carriera, forse avrei sviluppato alcune caratteristiche molto più velocemente». Ma, sai, ogni cosa arriva al momento giusto".

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