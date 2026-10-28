Abbiamo due portieri forti e poi vediamo a seconda delle gare se bisogna recuperare, è importante la gestione delle partite. Se la squadra ha risposto come volevamo? La squadra ha fatto partite molto serie in questo periodo. Con il Bodo non era facile, mi sembra abbia buttato fuori l'Inter ed è passata un po' così. In Champions vincere è sempre molto difficile, la squadra ha fatto una grande gara con la Roma che è una grande squadra e lotterà fino in fondo con i nerazzurri per lo Scudetto. Noi dobbiamo guardare partita dopo partita, abbiamo intapreso una buona strada e dobbiamo continuare. Servono i fatti più delle parole». Queste sono le parole di Landucci, vice dell'allenatore del Napoli Max Allegri , squalificato per due turni, dopo la vittoria sul Monza.

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«Lobotka? Dovrà fare la radiografia, vediamo domani. È un professionista esemplare e speriamo torni prima possibile. Il Napoli ha bisogno di tempo, una conferma arriverà con la Juve di questo percorso? Servono i fatti: con la Juve a Torino vedremo, è una gara difficile. Mctominay è stato fermo un mese. Anguissa è stato fuori tanto. A Venezia era mancata cattiveria sotto porta ma nelle ultime gare abbiamo visto cose diverse, si sono viste ottime cose e su questa strada dobbiamo continuare», ha aggiunto Landucci.

(Fonte: DAZN)