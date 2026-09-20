Il tecnico giallorosso parla a DAZN prima della sfida con il Milan: il lavoro sulle palle inattive, il cambio di assetto e il forfait del difensore
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L'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Milan di Ruben Amorim. Di seguito le sue dichiarazioni.
Difesa a 4 e Pierotti“Quando abbiamo giocato con la Roma era una situazione totalmente diversa, non avevamo ancora completato la squadra. Abbiamo provato a togliere le ampiezze alla Roma in quella situazione e non ci siamo riusciti”.
Calci piazzati“Ci abbiamo lavorato, nulla arriva per caso. I piazzati possono determinare in un certo modo. Quello che mi è piaciuto di più la settimana scorsa è l’impatto che abbiamo avuto sulla gara, a differenza delle precedenti due partite”.
Perché Tiago Gabriel fuori“Ha avuto questo problemino al collo nel finale dell’allenamento di ieri. Pensavamo di poterlo recuperare ma non ci siamo riusciti”.
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