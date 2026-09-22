Ovviamente. Quando gli è stato chiesto quale attaccante lo entusiasmasse di più Estéban Lepaul, attaccante del Rennes alla prima convocazione nella Nazionale francese agli ordini di Zinedine Zidane, ha risposto:" Della mia generazione, Kylian Mbappé e Olivier Giroud . Olivier è più un goleador, e vista la sua storia, in realtà abbastanza simile alla mia", ha detto.

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Proseguendo con le sue dichiarazioni durante la prima conferenza stampa da nazionale francese, il giocatore ha anche parlato di altri giocatori che lui considera punti di riferimento. Tra di loro c'è anche il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.

🗣️ Les attaquants qui inspirent Estebal Lepaul : "En Bleu c'était Giroud et Mbappé, et les autres c'est Kane qui sait tout faire, Ferran Torres, et Lautaro Martinez..." pic.twitter.com/p16yte6Uj2 — RMC Sport (@RMCsport) September 22, 2026

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Mi piacciono molto

Ferran Torres

del PSG, Harry Kane, Lautaro Martinez... Ferran Torres ha il ruolo di un giocatore che magari non segna, ma che può fare tante cose in una partita. Kane, invece, può fare tutto. E Lautaro ha quello

spirito combattivo

argentino...",

ha detto.