Prima conferenza stampa da giocatore della Francia per l'attaccante del Rennes che è stato convocato da Zidane
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Ovviamente. Quando gli è stato chiesto quale attaccante lo entusiasmasse di più Estéban Lepaul, attaccante del Rennes alla prima convocazione nella Nazionale francese agli ordini di Zinedine Zidane, ha risposto:" Della mia generazione, Kylian Mbappé e Olivier Giroud . Olivier è più un goleador, e vista la sua storia, in realtà abbastanza simile alla mia", ha detto.
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Proseguendo con le sue dichiarazioni durante la prima conferenza stampa da nazionale francese, il giocatore ha anche parlato di altri giocatori che lui considera punti di riferimento. Tra di loro c'è anche il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.
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