A Montecarlo c'era anche Luis Figo e si è fermato ai microfoni di Tancredi Palmeri per Sportitalia e ha parlato di quanto sta accadendo nel mondo del calcio con le polemiche tra UEFA e FIFA dopo che Infantino ha annunciato l'idea di voler cedere una parte del Mondiale a enti privati. E poi ha fatto riferimento anche all'Inter.

Figo, al contrario di tanti altri ex calciatori, si è schierato contro il presidente della FIFA. Queste le parole dell'ex nerazzurro: «Credo che il comunicato UEFA è esplicito nel suo contenuto rispetto a quello che pretende il mondo del calcio. È una situazione che nessuno vuole per il calcio mondiale. Il calcio per tenere tanta gente deve avere un rispetto per tutta la gente che è nel calcio e spiegazioni importanti per quello che è successo di recente in FIFA».

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-Si può trovare una soluzione politica?

Credo che la FIFA deve dare esempio di buona governance e trasparenza. Alla fine sono tante le persone coinvolte nel mondo del calcio che devono dare risposte.

-Che reazione hai avuto quando è arrivata la proposta di Infantino?

Credo che il calcio non si venda a istituzioni private, il calcio è passione e sentimento. Il calcio è della Federazione, dei giovani e della gente e non si deve pensare che il calcio sia cedibile.

-Cosa succederà?

Penso che dovrà esserci un cambio importante. Credo che ognuno debba prendersi delle responsabilità. La trasparenza deve essere d'obbligo in situazioni come questa.

-Leao, che ne pensi del suo futuro?

Lui è del Milan, io dell'Inter: non è che mi riguarda tanto (ride.ndr).

-Credi nello Scudetto dell'Inter?

Sì, ci credo sempre.

(Fonte: SI)