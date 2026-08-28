Ieri Daniel Maldini si è presentato per la sua nuova avventura al Cagliari, la prossima rivale dell'Inter in campionato. Il figlio e nipote d'arte ha parlato del suo approdo in Sardegna («Parlando con Pisacane e con la società ho percepito attenzione, affetto, voglia di intraprendere una strada insieme. Questo mi ha convinto») e degli obiettivi di squadra e personali («È bello guardare anche un po’ più in alto. Per quanto riguarda me, voglio trovare la continuità che sinora è mancata. Per demeriti miei e, forse, per essermi trovato a volte nel posto sbagliato. Adesso è un’altra storia, sono felice».

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Quando gli hanno chiesto dell'Inter, l'attaccante ha risposto: «Se segno, offro la cena a tutta la squadra». E ancora: «L’Inter è la squadra più forte del campionato, ma nel nostro stadio non sarà facile per nessuno. Ho testato l’atmosfera in coppa, domenica sarà anche meglio. Sostituire Esposito che è stato il miglior attaccante rossoblù l'anno scorso? Nessun problema, sono pronto. Accresce la mia responsabilità». E su Paolo Maldini che prima approda in Nazionale, poi lascia la FIGC per il mancato accordo con Malagò sul CT, dice: «Ne so quanto voi, non ne abbiamo parlato».

(Fonte: CdS)