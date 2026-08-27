VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Daniel Maldini, arrivato in estate al Cagliari, ha parlato della sfida con l'Inter che si giocherà domenica sera, 30 agosto, alle 20.45. Il giocatore, che arriva da un'esperienza in prestito alla Lazio, si è già ambientato in terra sarda.

Ai microfoni di "Il Cagliari in diretta" su Radiolina e Videolina, a proposito della gara contro la formazione interista ha detto: «Sfida impossibile con i nerazzurri? Quasi impossibile, ma venire a giocare qui in casa nostra credo sia difficile per tutte le squadre. Quindi credo che daremo del filo torcere anche all'Inter e cercheremo di portare a casa qualche punto».

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-Quasi un derby per te che sei un Maldini e hai dna rossonero?

Se vogliamo metterla così, quasi derby, sì.

-Cosa deve succedere per ritenerti soddisfatto della scelta Cagliari?

Deve succedere che devo sentirmi bene con me stesso in campo, fare tanti gol e tanti assist. Questo è quello che deve succedere.

(Fonte: unionesarda.it)