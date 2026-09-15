A margine del consiglio di Lega, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato delle ultime prestazioni della squadra di Pisacane e della vittoria contro l'Atalanta. Solo l'inizio del percorso per il numero uno del club rossoblÃ¹ che Ã¨ stato chiamato a rispondere anche su quanto accaduto nelle scorse ore a Daniel Maldini. Getty Images

Giulini difende Maldini

Il presidente Giulini ha parlato anche di quanto successo a Daniel Maldini dopo la gara contro l'Atalanta in cui Ã¨ stato decisivo. Patente ritirata dopo un incidente e test alcolemico piÃ¹ alto del dovuto per il calciatore che secondo quanto era stato scritto ieri era risultato anche positivo al primo test anti-droga. Â«Ci sono due aspetti, da padre ho figli anche io maggiorenni e quando escono e bevono spero che siano senza macchina, ma quello lo sa anche lui che se va in un locale Ã¨ meglio che usi un taxi o guidi chi non ha bevuto. Giusto per incolumitÃ sua e degli altri. La questione degli stupefacenti Ã¨ una cosa che ci lascia basiti e sorpresi. Non capiamo come possano uscire notizie del genere. Mi sembra ad oggi che le tracce di stupefacenti siano piÃ¹ sui giornali che da altre parti, insomma. Crediamo nella buona fede del ragazzo che spergiura di non aver fatto uso di sostanzeÂ».

Â«Per noi Ã¨ una cosa molto grave: abbiamo fatto esami subito e risultavano tutti negativi. Ha bevuto due cocktail o delle birre, il valore non Ã¨ altissimo anche se non Ã¨ raccomandabile guidare ovviamente. Non capiamo come possano essere uscite queste notizie. Evidentemente qualcuno nella Polizia Locale o nell'ospedale ha ritenuto di far uscire qualcosa che vedremo se verrÃ accertato. Questi test non sono cosÃ¬ precisi sulle molecole e vedere addirittura la chetamina sui giornali mi chiedo da dove esca. Dal verbale che ho visto della Polizia Municipale quel verbale parla di uno screening fatto con i pre-test dove tendenzialmente ci sarebbero tracce di THC, ma c'Ã¨ una distinzione enorme tra una canna, che non credo si sia fumato, e leggere sui giornali che Daniel Maldini fa uso di stupefacenti. Poi questa notizia Ã¨ cosÃ¬ diffusa ampiamente perchÃ© Ã¨ figlio di Paolo. Una notizia gravissima perchÃ© Ã¨ un ragazzo convocato dalla Nazionale e far credere che potenzialmente possa avere assunto sostanze gravi e non leggere. Penso che chi ha dato questa notizia se ne dovrÃ assumere la responsabilitÃ Â», ha aggiunto in merito.

Chi ha sbagliato si assumerÃ responsabilitÃ

«Ho parlato ai miei - ha detto ancora - e crediamo al ragazzo che ieri ha voluto subito fare le analisi quando le abbiamo chieste. CosÃ¬ come immediatamente le ha fatte in ospedale e se ci dice che non ha assunto nulla e noi gli crediamo. Ritengo questa storia grave per il Cagliari e per la Nazionale: questo ragazzo Ã¨ giÃ stato discusso ampiamente in altri casi di cronaca e sembra esserci la volontÃ di calcare la mano. Mi spiace per lui ma anche per noi che abbiamo avuto un'estate tormentata da episodi vari di cui avremmo fatto a meno. La veritÃ verrÃ fuori quando ci sarÃ l'ufficialitÃ dell'esame del sangue dal pronto soccorso e in quel momento chi ha sbagliato, lui o chi ha scritto queste cose si dovrÃ assumere le sue responsabilitÃ di conseguenzaÂ».

(Fonte: FCINTER1908.IT)