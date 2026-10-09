VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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Intervistato dal Corriere dello Sport, il bomber della Roma Malen ha parlato del suo ottimo momento e del confronto con l'altro bomber Lautaro Martinez:

Ti dice qualcosa Dymalen o Dybalen? È una crasi. Pensavo: o Paulo conosce l’olandese o tu il castigliano. Oppure, più prosaicamente, parlate la stessa lingua in campo.«Dymalen... fa pensare alla connessione, sì, è divertente online... Il feeling con Paulo è stato immediato».

Psv, Borussia, Aston Villa, Roma. Hai sempre segnato tanto.«Mai così tanto. E fin dalle prime giornate».

Cosa è cambiato?«Penso un po’ tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. L’allenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo».

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Fosti tu a voler lasciare l’Aston Villa o fu Emery a spingerti all’uscita?«Sono stato io, volevo giocare, far parte di una squadra dove poter scendere in campo ogni fine settimana e risultare importante. In quella fase non sentivo di esserlo, penso di aver fatto la scelta migliore»..Adesso puoi confessarlo perché la sosta è finita. Eri infortunato al punto da non poter rispondere alla convocazione dell’Olanda oppure «poco infortunato», come ha detto Xavi?«Ero infortunato e mi è dispiaciuto non andare in nazionale».

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Donny, a fine stagione chi avrà segnato di più tra te e Lautaro?«Meglio che mi concentri su me stesso».

Licenza social: Malen o Lautaro?«Malen».

Cos’ha Gasperini di tanto speciale?«Il modo in cui gestisce i giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente».

Fa saltare le sedie nello spogliatoio.«È successo dopo Parma. Amazing. Era troppo felice, è volato anche un tavolo».