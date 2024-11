Darian Males, ex attaccante dell'Inter oggi in forza allo Young Boys, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com dopo la pesante sconfitta interna per 1-6 in Champions League contro l'Atalanta: "Li abbiamo fatti giocare troppo facilmente. O forse l'Atalanta è semplicemente di un altro livello. Per me sono un club di livello 'world-class', parliamo di una delle squadre top della Serie A che in Champions League disputa sempre ottime partite. Lo sapevamo ma nonostante ciò le abbiamo reso la vita troppo facile. Se può vincere la Champions? Domanda difficile perché ci sono tante grandi squadra in Europa ma giocando così sì, l'Atalanta può farcela. Ma non sarà facile perché poi dovrà vedersela contro squadroni come Real Madrid e Bayern Monaco".