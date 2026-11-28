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Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato così dei club italiani in relazione alla Nazionale: «I club non hanno alcun interesse per la Nazionale, che deve trovare le soluzioni da sola. È inutile che ci lamentiamo della situazione che si è venuta a creare da almeno vent’anni, dobbiamo soltanto cercare i giocatori e fargli fare esperienza rischiando di perdere qualche partita».

Le cose sono addirittura peggiorate con la prevalenza delle proprietà straniere in serie A. «Spiegami perché dovrebbero essere interessate alla nostra Nazionale...».